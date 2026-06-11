Gladbach verleiht Urbich

Borussia Mönchengladbach verlängert den Vertrag mit Jan Urbich vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2029. Für die kommende Saison wird der 21-jährige Mittelstürmer an Zweitligist Eintracht Braunschweig verliehen. In der abgelaufenen Spielzeit feierte Urbich sein Bundesliga-Debüt, größtenteils kam er aber für Gladbachs Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz (20 Spiele, 14 Tore).

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Jan Urbich trägt in der kommenden Saison das Löwen-Trikot. Der 21-jährige Stürmer wechselt auf Leihbasis bis Sommer 2027 von Borussia Mönchengladbach an die Oker. Die Eintracht sichert sich zudem eine Kaufoption für Urbich.



Willkommen in Braunschweig, Jan! 🤩💛💙 pic.twitter.com/7tmcg9uHFR — Eintracht Braunschweig (@EintrachtBSNews) June 11, 2026

Braunschweig-Manager Benjamin Kessel sagt: „Jan ist ein kompletter Neuner. Er bringt Präsenz in der Box, Tiefgang, Zielstrebigkeit und generelle Aktivität im Spiel mit dem Ball mit. Gleichzeitig verfügt er über die Körperlichkeit und Dynamik, die wir uns für unsere Offensive gewünscht haben. Wir freuen uns auf seine Torgefahr.“