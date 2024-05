Podolski über Köln-Rückkehr: „Ist mir zu wenig“

Lukas Podolski sieht sich für den Moment nicht in der Position, ein Amt beim 1. FC Köln zu übernehmen. „Ich spiele noch Fußball, habe noch Spaß daran und will noch ein Jahr spielen. Alles andere ist aktuell kein Thema“, stellt der 38-Jährige auf Nachfrage der ‚Bild‘ klar. Es gebe „auch kein konkretes Angebot für irgendeine Position vom FC. Ich bin aktuell also weit davon entfernt, kurzfristig eine Position beim FC zu übernehmen“.

Irgendwann einmal könne er sich aber vorstellen, seinen Namen und seine Expertise zur Verfügung zu stellen: „Langfristig bin ich immer offen, dem Verein zu helfen. Aber dann müssen auch konkrete Gespräche geführt werden. Nicht wie jetzt, wo man absteigt, die Stimmung im Keller ist, die Euphorie weg und dann fällt ihnen ein, dass es ja noch den Poldi gibt. Das ist mir zu wenig.“