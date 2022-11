DFB gibt bekannt: Die WM-Rückennummern von Götze & Co.

In zwölf Tagen fällt für die deutsche Nationalmannschaft der Startschuss: Gegen Japan steigt die Flick-Truppe in Gruppe E am 23. November ins Turnier ein. Den 26-köpfigen Kader, der für ein erfolgreiches Abschneiden sorgen soll, gab der DFB am gestrigen Donnerstag bekannt.

Einen Tag darauf werden die Rückennummern der Spieler nachgeliefert. Wenig überraschend wird Kapitän und Torwart Manuel Neuer mit der Nummer eins auflaufen. Mario Götze, beim WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro noch mit der 19 unterwegs, wird nun die elf tragen.

Niclas Füllkrug würde bei seinem ersten A-Länderspiel die neun präsentieren, Youssoufa Moukoko die 26. Thomas Müller, von allen teilnehmenden Spielern der erfolgreichste WM-Torschütze (zehn Treffer) erhält traditionell die Nummer 13.

Die Rückennummern der DFB-Kicker