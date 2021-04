BVB: Saison-Aus für Moukoko?

Borussia Dortmund muss womöglich bis zum Ende der Saison auf Youngster Youssoufa Moukoko verzichten. Nach Informationen der ‚Bild‘ könnte der 16-Jährige lange ausfallen, in den nächsten Tagen soll er genauer untersucht werden.

Moukoko zog sich im Zuge der Gruppenphase der U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn eine Fußverletzung zu, aufgrund derer er die drei Partien und somit den Rekord als jüngster U21-Spieler aller Zeiten verpasste. In dieser Saison schoss der Linksfuß drei Tore in 14 Ligaeinsätzen.