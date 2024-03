Bundesliga-Interesse an Lauterns Tormaschine Ache

Ragnar Ache könnte in der kommenden Saison wieder eine Liga höher auflaufen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich der gebürtige Frankfurter in Diensten des 1. FC Kaiserslautern auf den Zettel einiger Bundesligisten geschossen. Konkrete Namen nennt das Boulevardblatt nicht. 14 Treffer stehen in der laufenden Zweitligasaison in seiner Bilanz. Im Schnitt schießt Ache alle 94 Minuten ein Tor.

Ache war erst vor der Saison für die für Zweitligaverhältnisse beachtliche Summe von einer Million Euro von Eintracht Frankfurt zum FCK gekommen und könnte einen satten Gewinn in die Pfälzer Kassen spülen. Kaiserslautern kämpft auf Rang 15 mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz sowie einen auf den Relegationsplatz um den Klassenerhalt. Das muss aber vorerst ohne Ache klappen, der hat sich beim jüngsten 1:1-Unentschieden gegen Hannover 96 einen Muskelfaserriss zugezogen.