Everton - Liverpool: Startelf-Debüt für Thiago

Thiago (29) feiert im Derby gegen den FC Everton am heutigen Samstagmittag (13:30 Uhr) sein Startelf-Debüt für den FC Liverpool. Der Neuzugang vom FC Bayern beginnt im Mittelfeld an der Seite von Jordan Henderson und Fabinho.

Carlo Ancelotti, Trainer von Tabellenführer Everton, setzt derweil auf Bewährtes. Neuzugang James Rodríguez beginnt erneut auf dem rechten Flügel.

▫️ Allan and @aftgomes return to the starting XI.

▫️ Deadline Day duo Robin Olsen and @BenG0dfrey feature on the bench.