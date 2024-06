Bundesliga geht leer aus: Wolves vor Gomes-Deal

Die Wolverhampton Wanderers verstärken ihre Reihen wohl in Kürze mit Rodrigo Gomes. Laut ‚The Athletic‘ soll der Flügelspieler für 15 Millionen Euro vom SC Braga losgeeist werden. Der 20-Jährige erhält dem Bericht zufolge einen Fünfjahresvertrag mit der Option für eine zusätzliche Saison.

In dieser Woche soll der Medizincheck absolviert werden, anschließend steht die Unterzeichnung des Vertrags an. Dem Bericht zufolge waren auch Atlético Madrid, der AFC Bournemouth und Vereine aus Deutschland interessiert. Im vergangenen Jahr war Gomes an Estoril Praia ausgeliehen. Dort kam der Rechtsfuß in 36 Pflichtspielen zum Einsatz. Er erzielte neun Treffer und legte acht Tore auf.