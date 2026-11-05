Odogu-Leihe wird abgebrochen

Innenverteidiger David Odogu (20) wird im Januar vorübergehend zum AC Mailand zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll die Leihe des ehemaligen Wolfsburgers zum FC Toulouse vorzeitig abgebrochen werden. Anschließend werde Milan nach einem neuen Leiharbeitgeber Ausschau halten.

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Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat Odogu für Toulouse noch keine einzige Pflichtspielminute absolviert. Das hatte sich der deutsche U20-Nationalspieler, der 2025 für acht Millionen Euro aus Wolfsburg zu den Rossoneri gewechselt war, ebenso wie sein Stammklub ganz anders vorgestellt.