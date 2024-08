Eintracht: Marmoush verkündet Entscheidung

Eintracht Frankfurt kann auch für den Rest dieser Saison auf Omar Marmoush zählen. Der 25-jährige Angreifer verkündet per Videobotschaft, dass er der SGE erhalten bleibt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marmoush sagt: „Ich freue mich sehr auf diese Saison. Die Liebe, die ich in den letzten Tagen gespürt habe, hat mich sehr berührt. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Wir sehen uns morgen.“

Lese-Tipp

Einigung erzielt: Dahoud vor Eintracht-Wechsel – Bove-Deal vom Tisch?

Nottingham Forest warb in den vergangenen Stunden um den Ägypter, wollte aber nicht die geforderten 30 Millionen Euro Ablöse aufbringen. Frankfurt hatte Marmoush vor einem Jahr ablösefrei vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der Rechtsfuß legte eine tolle Saison mit 23 Scorerpunkten in allen Wettbewerben hin. Nun will er diese Quote noch toppen.