Liverpool-Legende Rush enthüllt „verlockendes“ Bayern-Angebot

Ian Rush wäre 1988 fast beim FC Bayern München gelandet. Das bestätigt der ehemalige Weltklasse-Stürmer im Interview mit dem ‚kicker‘: „Ich hatte während meiner Zeit in Italien tatsächlich ein Angebot vom FC Bayern München. Uli Hoeneß rief mich an und fragte, ob ich zu den Bayern wechseln will. Damals spielte dort schon mein walisischer Landsmann Mark Hughes, und Hoeneß wollte, dass ich dazukomme und wir das neue Bayern-Sturmduo bilden – das klang für mich schon verlockend. Letztendlich bin ich dann aber doch wieder zum FC Liverpool zurückgekehrt.“

Mit dem FC Liverpool holte der mittlerweile 63-Jährige in seiner Karriere fünfmal die Meisterschaft, dreimal den FA Cup sowie zweimal den Pokal der Landesmeister. Zudem ist Rush mit 346 Toren in 660 Spielen Rekordtorschütze der Reds. Aktuell ist er seit 2010 als Klubrepräsentant für den Verein tätig.