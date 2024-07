Lazio zeigt Interesse an Bellingham-Bruder

Lazio Rom sieht sich wegen des sich anbahnenden Transfers von Mason Greenwood (22) zu Olympique Marseille nach Alternativen um. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, beschäftigen sich die Biancocelesti mit Jobe Bellingham vom englischen Zweitligisten AFC Sunderland, Bruder von Weltstar Jude Bellingham (20/Real Madrid).

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 18-jährige Mittelfeldspieler ist trotz seines jungen Alters bereits Stammspieler in Sunderland. In der vergangenen Saison konnte Bellingham in der Championship in 45 Einsätzen sieben Tore und eine Vorlage verbuchen. Zuletzt gab es auch Gerüchte um ein Interesse des FC Brentford.