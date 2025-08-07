Menü Suche
Bayer erwartet Einigung: Frimpong-Nachfolger gefunden?

Bayer Leverkusen fahndet noch nach einem Ersatz für den zum FC Liverpool gewechselten Jeremie Frimpong. Einem Bericht zufolge könnte die Kaderlücke schnell geschlossen werden.

von Julian Jasch - Quelle: soccernews.nl
1 min.
Ernest Poku kann sich durchsetzen @Maxppp

Bayer Leverkusen plant im aktuellen Wechselfenster weitere Neuzugänge ein. Unter anderem ein Nachfolger für Jeremie Frimpong (24), der sich für 40 Millionen Euro dem FC Liverpool angeschlossen hat, soll noch verpflichtet werden. Eine heiße Spur führt jetzt in die Eredivisie.

Wie ‚soccernews.nl‘ berichtet, ist der Werksklub stark an den Diensten von Ernest Poku (21) interessiert. Insbesondere B04-Cheftrainer Erik ten Hag setze sich für eine Zusammenarbeit mit dem rechten Außenbahnspieler ein.

Poku ist bei AZ Alkmaar kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen. Entsprechend erhofft sich der niederländische Vertreter noch eine angemessene Ablöse. Darüber hinaus würden beide Klubs gerne auf einen Nenner kommen, eine Einigung könne schnell erfolgen.

Schnell, aber noch Luft nach oben

Der gebürtige Hamburger bringt eine ähnliche Schnelligkeit wie Frimpong mit, agiert gleichzeitig aber noch etwas offensiver als sein niederländischer Landsmann. Vergangene Saison steuerte Poku elf Scorerpunkte (drei Tore, acht Assists) in 42 Pflichtspielen bei – eine ausbaufähige Bilanz, die man in Leverkusen sicherlich noch aufpolieren möchte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
