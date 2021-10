BVB-Neuzugänge: Der Fahrplan bei Coulibaly & Kamara

Marco Rose hat sich zu den beiden Sommer-Neuzugängen Soumaïla Coulibaly und Abdoulaye Kamara geäußert. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte der Trainer von Borussia Dortmund über Coulibaly: „Er kam verletzt, ist jetzt aber soweit, dass wir ihn möglicherweise zeitnah in der U23 sehen können als Innenverteidiger.“

Der 18-Jährige ist aufgrund der Corona-Pandemie und eines Kreuzbandrisses seit 2020 ohne Spielpraxis. Obwohl er noch für die A-Jugend spielberechtigt wäre, soll er aber gleich in der dritten Liga auflaufen. Coulibaly sei „einfach ein guter Junge, gute Physis, guter Fußballer. Da bin ich gespannt, wo die Reise hingeht“, so Rose, „ich freue mich drauf, ihn über einen längeren Zeitraum fit zu sehen, um zu schauen, was mit ihm möglich ist.“

„Festes Zuhause“ für Kamara

Zum zweiten Neuzugang von Paris St. Germain sagte Rose: „Kamara ist ein noch viel jüngerer Spieler, 16 Jahre. Nachdem er in der Vorbereitung bei uns mit dabei war und das sehr ordentlich gemacht hat, ging er zur U23, U19. Wir haben uns jetzt entschieden, ihm ein festes Zuhause zu geben.“

Statt zwischen den Juniorenteams zu switchen, soll der „zweikampf- und spielstarke Mittelfeldspieler“ nun „regelmäßig in der U19 auch Einsatzzeiten“ bekommen. Von Kamara sei „noch einiges zu erwarten. Er ist 16 Jahre, ich bin gespannt, was da noch kommt.“ Vorerst kommen Einsätze in der U19-Bundesliga und UEFA Youth League.