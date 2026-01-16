Menü Suche
HSV-Abgang fix

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Anssi Suhonen im Training @Maxppp

Der Hamburger SV hat einen Abnehmer für Anssi Suhonen gefunden. Laut der ‚Bild‘ wechselt der 25-Jährige nach Dänemark zu Odense BK. Am heutigen Freitag soll der Medizincheck stattfinden.

Der Vertrag des finnischen Nationalspielers wäre im Sommer ausgelaufen, laut dem Boulevardblatt erhalten die Rothosen immerhin noch eine fünfstellige Ablösesumme. Bei Odense trifft Suhonen auf Trainer Alexander Zorniger, auch der ehemalige Hamburger Fiete Arp (26) sowie Jona Niemiec (24), Noah Ganaus (24) und Tom Trybull (32) spielen dort.

