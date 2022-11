WM: Kramer nicht mit dabei

Christoph Kramer wird nicht Teil des DFB-Kaders für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar sein. „Es war schön, diese Welle so lange zu reiten, es wäre auch ein Traum gewesen. Aber wir können das jetzt abhaken, ich bin definitiv nur als TV-Experte dabei“, so der 31-Jährige gegenüber der ‚Bild‘. Die Boulevardzeitung war es auch, die in der vergangenen Woche vermeldet hatte, Kramer sei Teil der maximal 55-köpfigen vorzeitigen Kaderliste von Bundestrainer Hansi Flick. Dies ist nicht der Fall.

Kramer zeigt in dieser Saison im Trikot von Borussia Mönchengladbach starke Leistungen und ist unter Trainer Daniel Farke gesetzt. Auch aus diesem Grund wurde der vielseitig einsetzbare Routinier immer wieder mit einer WM-Nominierung in Verbindung gebracht.