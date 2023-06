Havertz zeigt Chelsea die kalte Schulter

Über eine Woche ist es her, da berichtete die ‚Bild‘, dass Nationalspieler Kai Havertz (24) unmittelbar vor dem Transfer zu Real Madrid steht. Ganz so schnell geht es allem Anschein dann doch nicht. Während die Königlichen bei der Ablöse möglichst nah an die 50-Millionen-Marke herankommen wollen, fordert der FC Chelsea nach neuesten Angaben der ‚Sport Bild‘ 80 Millionen Euro.

Wo auch immer Angebot und Forderung aktuell gerade liegen, Chelsea gerät im Fall Havertz zunehmend unter Druck. Wie das Fachmagazin weiter berichtet, wollten die Londoner Bosse um Kaderplaner Christopher Vivell den 2025 auslaufenden Vertrag ihrer Allzweckwaffe verlängern. Havertz habe allerdings abgelehnt.

Nun könnte Chelsea mit Blick auf die Restlaufzeit auch im nächsten Jahr noch eine signifikante Ablöse fordern, diese dürfte dann aber nochmal ein gutes Stück geringer ausfallen als in diesem Sommer. Zumal Havertz mit seiner Absage deutlich gemacht hat, dass er seine Zukunft eher nicht an der Stamford Bridge sieht. Beides Umstände, die Real im Poker in die Karten spielen dürften.