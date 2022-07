Einigung: Mayoral vor Real-Abschied?

Borja Mayoral könnte schon in Kürze seine Zelte bei Real Madrid abbrechen. Laut ‚Mundo Deportivo‘ ist sich der Mittelstürmer mit dem FC Getafe weitestgehend einig, hat alle Vorgänge vorerst aber gestoppt. Zunächst versuche der 25-Jährige, sich während der USA-Tour der Königlichen als Ersatz für Karim Benzema bei Trainer Carlo Ancelotti zu empfehlen, heißt es.

Im Anschluss an die Reise soll dann eine Entscheidung fallen. Auch Celta Vigo zeigte zuletzt konkretes Interesse an einer Verpflichtung des Angreifers, der jedoch klar in Richtung Getafe tendieren soll. Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison war Mayoral leihweise für Getafe aufgelaufen.