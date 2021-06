Medien: Bayer kontaktiert Ajer

Kristoffer Ajer (23) ist offenbar ein Thema bei Bayer Leverkusen. Wie die Zeitungen ‚The Herald‘ und ‚Glasgow Times‘ berichten, hat der Bundesligist Kontakt zu den Beratern des Innenverteidigers aufgenommen. Newcastle United und Aufsteiger Norwich City sollen ebenfalls Interesse bekunden.

Ajer steht nur noch bis 2022 bei Celtic Glasgow unter Vertrag, ein Wechsel in diesem Sommer gilt als wahrscheinlich. Der 21-fache Nationalspieler Norwegens bestritt in der abgelaufenen Saison 46 Pflichtspiele für Celtic, darunter fünf Partien in der Europa League.

Folgt Ajer auf Frimpong?

Für Leverkusen wäre Ajer der zweite Celtic-Neuzugang binnen kürzester Zeit. Erst im Januar hatte der Werksklub für elf Millionen Euro Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong (20) an Bord geholt. Folgt nun Ajer?

Bedarf bestünde durchaus: Mit Aleksandar Dragovic (30, Roter Stern Belgrad) und Sven Bender (32, Karriereende) gehen zwei Innenverteidiger von Bord, zwei weitere könnten in Person Tin Jedvaj und Panagiotis Retsos bei passenden Angeboten die Freigabe erhalten.