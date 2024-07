Neuer Versuch bei Koulierakis: Eintracht gibt Angebot ab

Bei der Suche nach Verstärkung für den Defensivbereich ist Eintracht Frankfurt offenbar in Griechenland fündig geworden. Das Interesse an Konstantinos Koulierakis von PAOK Saloniki ist seit Monaten verbrieft. Nun macht der Bundesligist ernst und arbeitet konkret an der Verpflichtung des 20-Jährigen.

Ein erstes formelles Angebot in Höhe von zehn Millionen Euro plus Boni hat die Eintracht laut ‚Relevo‘ eingereicht. Damit wäre der Poker um den Linksfuß endgültig eröffnet. Im Juni wurde Koulierakis unter anderem auch als möglicher Nachfolger von Hiroki Ito (25/FC Bayern) beim VfB Stuttgart gehandelt.

Der sechsfache Nationalspieler steht noch bis Ende 2026 in Thessaloniki unter Vertrag. Im Winter blitzten die Eintracht-Bosse noch mit mehreren Offerten ab. Nun wagt Sportvorstand Markus Krösche einen neuen Anlauf. Womöglich ist sein Vorhaben diesmal von Erfolg gekrönt.