Schalke-Juwel: Ouédraogos komplizierte Ausstiegsklausel

Im Vertrag von Assan Ouédraogo bei Schalke 04 ist bekanntlich eine Ausstiegsklausel enthalten. Der Passus greift bereits im Sommer 2024. Unklar war bislang die mögliche Ablöse: Laut der ‚Bild‘ kann Königsblau maximal 20 Millionen Euro Ablöse kassieren.

Hintergrund: Ouédraogos Arbeitspapier verlängert sich mit seinem 18. Geburtstag am 9. Mai automatisch bis 2027. Doch das Supertalent so langfristig zu binden, war für S04 nur möglich, indem ein Ausstiegsszenario eingebaut wird.

Das Konstrukt ist durchaus kompliziert: Der ‚Bild‘ zufolge müssten englische Vereine etwa mehr zahlen als deutsche. Oder europäisch vertretende mehr als jene, die nicht an UEFA-Wettbewerben teilnehmen. Auch Schalkes Ligazugehörigkeit soll eine Rolle spielen, wie hoch der Preis letztlich wäre.

Top-Start bei den Profis

Erstmal aber will sich Ouédraogo weiter bei den Profis etablieren. An den ersten beiden Spieltagen der Zweitliga-Saison stand der 1,91 Meter große Rechtsfuß jeweils in der Startelf. Beim Auftakt in Hamburg (3:5) gelang ihm sogar gleich ein sehenswertes Tor.