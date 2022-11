Ein enttäuschender Sieg | Wie teuer wird Bellingham?

PSG siegt und hadert

2:1 besiegte Paris St. Germain am Mittwochabend Juventus Turin, die Stimmung unterm Eiffelturm war dennoch nicht euphorisch. „Ein Sieg für nichts“, meint ‚Le Parisien‘, die ‚L’Équipe‘ spricht von einem „enttäuschenden Sieg“. Weil Benfica Lissabon im Parallelspiel mit 6:1 über Maccabi Haifa hinwegfegte, reicht es für PSG in Gruppe H nur für Platz zwei – im Achtelfinale droht nun ein harter Brocken.

Die Giroud-Show

Ausgelassener fällt die Freude beim AC Mailand aus. Die Rossoneri sicherten sich im direkten Duell mit Tabellennachbar RB Salzburg souverän per 4:0 das Ticket für die Runde der letzten 16. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt vom „Mailänder Paradies“ – in dieses hat Olivier Giroud seinen Verein mit zwei Toren und zwei Assists befördert. Mit „Kopf und Herz“ sorgte der Stürmer laut ‚Tuttosport‘ für die „Giroud-Show“. Der ‚Corriere dello Sport‘ krönt den 36-jährigen Franzosen zu „Giroud von Italien“.

Alle wollen Bellingham

Der Poker um Jude Bellingham läuft schon Monate vor dem Sommer-Transfermarkt an, Real Madrid und die Premier League-Riesen aus England treffen ihre Vorkehrungen – so soll der FC Liverpool bereits ein entsprechendes Budget zur Seite gelegt haben. Und auch Erzrivale Manchester United will laut ‚Daily Mirror‘ mitmischen, weiß aber um die beinharte Konkurrenz. Auf der Insel ist von 100 Millionen Pfund (umgerechnet 115 Millionen Euro) die Rede. Bei einem Wettbieten im Sommer dürfte sich der Preis noch deutlich nach oben schaukeln.