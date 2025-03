Zwei Barça-Stars verletzt: Spanien nominiert nach

Dean Huijsen steht zum ersten Mal im Kader der spanischen A-Nationalmannschaft. Wie der Verband mitteilt, wurde der junge Innenverteidiger von Nationaltrainer Luis de la Fuente für das Nations League-Viertelfinale gegen die Niederlande (20. und 23. März) als Ersatz für den am Knie verletzten Iñigo Martínez (33) vom FC Barcelona nachnominiert. Ursprünglich stand der gebürtige Niederländer im Aufgebot von Spaniens U21.

Huijsen war im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro von Juventus Turin zum AFC Bournemouth gewechselt und gehört seitdem zum Stammpersonal der Cherries. In der laufenden Saison kommt der Linksfuß bislang auf wettbewerbsübergreifende 27 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielte. Huijsens starke Leistungen fallen auch anderen Vereinen auf. So sind neben dem FC Bayern München auch Real Madrid und der FC Liverpool an den Diensten des 19-Jährigen interessiert.

Update (10:44 Uhr): Damit nicht genug: Auch Barças Marc Casadó (21) kann bei den Länderspielen verletzungsbedingt nicht mitwirken. Dafür rückt Bayer Leverkusens Aleix García (27) in den Kader.