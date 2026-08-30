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Ligue 1

Balogun mit neuem Klub einig

von David Hamza - Quelle: Sacha Tavolieri
Folarin Balogun im Trikot der USA @Maxppp

Folarin Balogun (25) zieht es in die Premier League. Sacha Tavolieri vermeldet, dass sich der Mittelstürmer der AS Monaco mit dem FC Everton einig geworden ist. Ein Agreement zwischen den Klubs steht noch aus, Everton soll 18 Millionen Euro bieten.

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Im Laufe des Sommers waren für den US-Amerikaner, der bei der WM auf und neben dem Platz für Gesprächsstoff gesorgt hatte, noch deutlich höhere Summen und prominentere Vereine im Gespräch – konkretisiert hat sich bis jetzt aber keine dieser Spuren. Gelingt Everton der Last-Minute-Coup?

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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