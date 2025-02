Bundesliga-Topspiel: So könnten Bayer & Bayern spielen

Acht Zähler beträgt der aktuelle Vorsprung des FC Bayern. Beim Bundesliga-Topspiel am morgigen Samstag (18:30 Uhr) ist Bayer Leverkusen quasi schon gezwungen, einen Dreier einzufahren. Bei einer Niederlage des amtierenden Meisters müsste man die Thematik Titelrennen für diese Saison wohl zu den Akten legen.

Ein Vorteil könnte die Frische sein, mit der die Leverkusener im Vergleich zu den Bayern in die Partie gehen werden. Schließlich musste die Werkself unter der Woche nicht in der Champions League ran. Der Rekordmeister hingegen ließ am Mittwoch durchaus Kräfte beim lange Zeit souveränen, am Ende aber doch erkämpften 2:1-Erfolg gegen Celtic Glasgow.

Vincent Kompany dürfte sein Team deshalb im Vergleich zum Königsklassen-Auftritt auf einigen Positionen ändern, sein Pendant Xabi Alonso wird wohl ebenfalls nicht die gleiche Elf auf den Rasen schicken wie beim 0:0 in Wolfsburg. Zurückkehren dürfte unter anderem Florian Wirtz, auf dessen Duell mit Kumpel Jamal Musiala alle Augen gerichtet sein werden.

