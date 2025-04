Magath peilt HSV-Spitzenposten an

Felix Magath arbeitet aktiv an einer Rückkehr zum Hamburger SV. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 71-Jährige am heutigen Donnerstag beim Nordklub seine Bewerbung für das Präsidentenamt des e.V. der Rothosen eingereicht. Nach sechs Jahren an der Spitze wird Ex-Profi Marcell Jansen das Amt im Sommer aufgeben und nicht erneut kandidieren. Da der e.V. insgesamt rund 75 Prozent der Anteile an der HSV Fußball AG hält, ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen, dass Magath künftig auch einen Posten im Aufsichtsrat des Zweitligisten bekleidet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zu Magaths Hauptaufgabenfeld würde als Präsident des e.V. jedoch der Gesamtverein und Breitensport in Hamburg gehören. Für Magath wäre es nach seiner Zeit als Spieler, Manager und Trainer des Klubs das insgesamt vierte HSV-Engagement. Neben dem Europapokalsieger von 1983 hatten für das Präsidenten-Amt bislang der Ehrenrats-Vorsitzende Kai Esselsgroth und der Unternehmer Franck Ockens ihre Kandidatur bestätigt. Zu den Bewerbern um den Vize-Job zählen unter anderem Olympiasiegerin Laura Ludwig, Aufsichtsratsvorsitzender Michael Papenfuß sowie Vizepräsident Bernd Wehmeyer.