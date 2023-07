Finale Phase: Meldungen zu Mané überschlagen sich

Wie weit sind die Gespräche über einen Transfer von Sadio Mané (31) zu Al Nassr vorangeschritten? Der auf den afrikanischen Fußball spezialisierte Journalist Malick Traoré berichtet von einer Einigung des saudi-arabischen Erstligisten mit dem FC Bayern. Eine Meldung, die von ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ allerdings dementiert wird. Den deutschen TV-Sendern zufolge lässt der Durchbruch weiter auf sich warten.

Unter der Anzeige geht's weiter

In die gleiche Richtung geht die Lagebeschreibung von Fabrizio Romano. Der italienische Branchenkenner bemerkt allerdings, dass sich die Gespräche auf der Zielgeraden befinden. Eindeutig hat der Poker einen dynamischen Verlauf angenommen und könnte tatsächlich bald mit einem erfolgreichen Ausgang beendet sein.

Lese-Tipp

Medien: Mané-Wechsel durch

Als Ablöse für Mané war zuletzt von 40 Millionen Euro die Rede. Sollten die Münchner tatsächlich eine vergleichbare Summe einstreichen, würden sie aus dem Missverständnis sogar noch mit einem Transferplus herauskommen. So oder so wird die Erleichterung an der Säbener Straße groß sein, sobald der Millionen-Flop von der Gehaltsliste verschwunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (16:08 Uhr): Mittlerweile meldet auch Fabrizio Romano eine Einigung zwischen den Klubs. Bayern habe einem mündlichen Angebot der Saudis zugestimmt.