Schwartz verlässt Münster

Preußen Münster wird in die kommende Saison mit einem neuen Trainer gehen. Wie der Zweitliga-Absteiger bekanntgibt, wird das abschließende Spiel gegen die SV Elversberg das letzte Spiel für Alois Schwartz an der Seitenlinie sein.

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Schwartz hatte den Trainerposten in Münster erst Ende März angetreten, konnte den Abstieg in die dritte Liga aber nicht verhindern. Aus den sechs Zweitliga-Partien unter dem 59-Jährigen resultiert kein einziger Sieg.