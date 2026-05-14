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Offiziell 2. Bundesliga

Schwartz verlässt Münster

von Remo Schatz - Quelle: scpreussen-muenster.de
3 min.
Alois Schwartz mit gesenktem Haupt @Maxppp

Preußen Münster wird in die kommende Saison mit einem neuen Trainer gehen. Wie der Zweitliga-Absteiger bekanntgibt, wird das abschließende Spiel gegen die SV Elversberg das letzte Spiel für Alois Schwartz an der Seitenlinie sein.

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Schwartz hatte den Trainerposten in Münster erst Ende März angetreten, konnte den Abstieg in die dritte Liga aber nicht verhindern. Aus den sechs Zweitliga-Partien unter dem 59-Jährigen resultiert kein einziger Sieg.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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