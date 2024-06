HSV-Interesse an Innenverteidiger Antov

Der Hamburger SV zählt zu den Interessenten an Abwehrspieler Valentin Antov vom AC Monza. Laut Gianluca Di Marzio sind außerdem der bisherige Leihklub US Cremonese sowie AJ Auxerre und Pisa Sporting Club an dem 23-jährigen Blugaren dran.

In der abgelaufenen Saison war Antov Stammspieler und Leistungsträger bei Cremonese. Weil keine Kaufoption vereinbart worden war, kehrt der Rechtsfuß nun aber zumindest vorerst nach Monza zurück.