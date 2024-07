Bayern will Südkorea-Talent

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Zukunft schaut sich der FC Bayern unter anderem in Asien um. Wie die ‚tz‘ berichtet, zeigen die Münchner Interesse an Seung-soo Park, der beim südkoreanischen Zweitligisten Suwon Samsung Bluewings aktiv ist. Der 17-jährige Flügelspieler ist südkoreanischer U17-Nationalspieler, kam zuletzt aber bereits für die erste Mannschaft seines Klubs zum Einsatz.

Medien aus Parks Heimat berichten jedoch, dass die Bluewings fest mit ihrem Juwel planen und ein Transfer nach Europa aktuell kein Thema sein soll. Die Bayern müssen beim Rechtsfuß, der in der Vergangenheit bereits ein Probetraining in München absolviert haben soll, also wohl noch etwas Überzeugungsarbeit leisten.