Nürnberger-Wechsel nach Darmstadt durch

Fabian Nürnberger schließt sich dem SV Darmstadt 98 an. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der ablösefreie Wechsel des Mittelfeldspielers vom 1. FC Nürnberg zum Bundesliga-Aufsteiger fest. Der Linksfuß habe sich bereits von seinen Teamkollegen verabschiedet.

Mit dem FCN schaffte Nürnberger am gestrigen Sonntag durch einen 1:0-Erfolg beim SC Paderborn den Klassenerhalt. Nun steht die nächste Etappe in der Karriere des 23-jährigen Allrounders an, der auch als Linksverteidiger zum Einsatz kommen kann.

