Chelsea findet Abnehmer für Rekordtorhüter Kepa

Der FC Chelsea könnte sein teures Missverständnis im kommenden Sommer dauerhaft loswerden. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist der AFC Bournemouth daran interessiert, die bisherige Leihe von Torhüter Kepa in eine feste Verpflichtung münden zu lassen. Bei den Cherries ist der 30-Jährige, der vor sieben Jahren für 80 Millionen Euro an die Stamford Bridge gewechselt war, die unumstrittene Nummer eins.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der vergangenen Spielzeit hatte Real Madrid sich die Dienste des Spaniers aufgrund der Kreuzbandverletzung von Thibaut Courtois gesichert, nachhaltig konnte Kepa dort aber nicht überzeugen. Bei den Blues hatte der 13-fache spanische Nationalspieler nach zwei Saisons seinen Stammplatz verloren, in London besitzt er nur noch einen Vertrag bis 2026. Die Anzeichen verdichten sich, dass das letztlich teure Missverständnis in wenigen Monaten endet.