Akliouche öffnet PSG die Tür

Außenstürmer Maghnes Akliouche ehrt das kolportierte Interesse von Paris St. Germain. „Sowas ist immer schmeichelhaft. PSG ist der beste Klub in Frankreich. Aber ich konzentriere mich auf die AS Monaco und unsere wichtigen Spiele“, erklärt der 23-jährige Linksfuß auf Nachfrage von ‚Téléfoot‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Akliouches Vertrag bei der AS Monaco läuft noch bis 2028. „Ich möchte einfach jeden Tag mein Bestes geben. Den Rest werden wir mit dem Verein sehen“, so der französische U23-Nationalspieler, der in der laufenden Saison 13 direkte Torbeteiligungen in 33 Partien vorzuweisen hat. Im vergangenen Sommer hatte unter anderem auch RB Leipzig die Fühler nach Akliouche ausgestreckt.