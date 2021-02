Bundesliga-Job: Marsch bringt sich in Stellung

Jesse Marsch liebäugelt offen mit einem Trainerjob in der Bundesliga. „Ich finde die Bundesliga eine super Liga“, sagte der Trainer von RB Salzburg gegenüber dem ‚Sportbuzzer‘, „ich mag das Niveau, die Stadien, die Fußball-Kultur. Mein Jahr als Co-Trainer in Leipzig war großartig.“

„Es ist immer ein Kompliment“, fügte Marsch an, „wenn ich meinen Namen im Zusammenhang mit einem Trainer-Posten in Deutschland lese. Das hätte ich nie in meinem Leben gedacht. Deshalb sehe ich die Bundesliga als eine überragende Chance für mich.“ Gehandelt wurde der US-Amerikaner bereits bei Borussia Mönchengladbach, wo Amtsinhaber Marco Rose im Sommer seine Koffer packen und zu Borussia Dortmund weiterziehen wird.