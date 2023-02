Sterling zum nächsten Topklub?

FC Liverpool, Manchester City, FC Chelsea – die Liste der Klubs, für die Raheem Sterling (28) in seiner bisherigen Laufbahn die Schuhe schnürte, lässt sich durchaus sehen. Bei Chelsea kommt der agile Flügelstürmer aber noch nicht so recht in Tritt. Unangefochtene Stammkraft ist der 82-fache Nationalspieler – auch aufgrund von Verletzungen – unter Graham Potter nicht.

Die Situation könnte sich ein Liga- und Stadtrivale zunutze machen. Laut ‚90min.com‘ schielt der FC Arsenal in die Nachbarschaft und beobachtet die Situation um Sterling bei den Blues mir Argusaugen. Gunners-Coach Mikel Arteta würde gerne wieder mit dem schnellen Angreifer zusammenarbeiten. Schon bei Manchester City arbeiteten die beiden zusammen, damals war Arteta unter Pep Guardiola noch in der Rolle als Co-Trainer.

Klar ist, dass Chelsea nach dem berüchtigten Kaufrausch im Winter einen prall gefüllten Kader hat und im Sommer vor allem in der Offensive einige Spieler auf dem Prüfstand stehen. Dementsprechend könnte Arsenal den Verantwortlichen bei Chelsea sogar entgegenkommen, sollte man mit einem adäquaten Angebot für Sterling vorstellig werden.