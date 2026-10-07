Markus Krösche würde Albert Riera im Nachhinein nicht mehr als Trainer bei Eintracht Frankfurt installieren. Gegenüber ‚Sport1‘ sagt der SGE-Sportvorstand: „Ich meine, letztendlich war das eine Entscheidung von mir, die nicht funktioniert hat, die im Nachhinein dann auch nicht richtig war. Und am Ende muss man sagen, war es sicherlich der falsche Zeitpunkt für Albert, zu uns zu kommen.“

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In seiner Eintracht-Zeit sorgte Riera mit denkwürdigen Pressekonferenzen und unkonventionellen Methoden für Aufsehen. Zudem blieb der sportliche Erfolg aus. Krösche möchte für die Zukunft aus dem Fehler lernen: „Das hat jetzt nichts mit Dogmatismus zu tun, sondern letztendlich geht es darum, sich irgendwo gewissen Prinzipien treu zu bleiben, um eine höhere Wahrscheinlichkeit zu haben, dass dann die Entscheidung die richtige ist.“