Wegen Malen: Villa-Angreifer zur Konkurrenz?

Ipswich Town versucht womöglich einen zweiten Anlauf bei Jaden Philogene. Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge ist der Premier League-Aufsteiger weiterhin an den Diensten des englischen Flügelspielers interessiert. Schon im Sommer war man am 22-Jährigen dran, Aston Villa hatte allerdings von einem Vorkaufsrecht profitiert und Philogene für 16 Millionen Euro von Hull City an Bord geholt.

Der Shootingstar der vergangenen Zweitliga-Saison kommt unter Unai Emery nur sporadisch zum Einsatz. Darüber hinaus arbeiten die Villans an der Verpflichtung von Dortmunds Donyell Malen (25) – die Aussicht auf mehr Spielanteile dürfte für Philogene also nicht besser werden.