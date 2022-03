Real konkretisiert Plan mit Bellingham

Anlaufzeit hat Jude Bellingham in der Bundesliga kaum gebraucht. Als der Mittelfeldspieler vor knapp zwei Jahren zu Borussia Dortmund kam, war er gerade 17 Jahre alt geworden. Beim BVB spielte er trotzdem von Anfang an eine zentrale Rolle. Mittlerweile ist Bellingham auf höchstem internationalen Niveau angekommen und langsam aber sicher bereit für den nächsten Karriereschritt.

Von einer Zukunft mit dem 18-Jährigen träumen natürlich die englischen Topklubs aus Liverpool, Manchester und London. Aber auch Real Madrid hat konkrete Pläne mit Bellingham. Wie die ‚as‘ am heutigen Donnerstag in ihrer Titelstory berichtet, soll der Ausnahmekönner im Sommer 2023 in die spanische Hauptstadt kommen und dann das Erbe von Luka Modric antreten. „Bellingham für 2023“, so prangt es auf dem Cover. Den aktuellen Marktwert sieht die Zeitung bei 75 Millionen Euro.

FT-Meinung