Klare Haltung: Klopp über Salah-Verkauf

Jürgen Klopp schiebt einem Verkauf von Mohamed Salah einen Riegel vor. Im Rahmen einer Pressekonferenz sagte der Trainer der Reds: „Wir haben kein Angebot – Mo Salah ist ein Spieler von Liverpool und für alles, was wir tun, unerlässlich. Wenn es etwas gäbe (ein Angebot, Anm. d. Red.), dann wäre die Antwort ‚nein‘. Mo ist Liverpool zu 100 Prozent verbunden. Das ist nichts, worüber man reden muss.“ Zum Hintergrund: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge will der saudi-arabische Klub Al Ittihad den 31-jährigen Ägypter um jeden Preis an Bord holen. Erst gestern berichtete die ‚Gazzetta dello Sport‘, dass Al Ittihad die Reds mit einem Ablöseangebot in Höhe von 100 Millionen Euro überzeugen möchte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heute legt die ‚Sun‘ nach: Demzufolge ist die Offerte auf 175 Millionen Euro erhöht worden. Salah selbst winke ein Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt von knapp 117 Millionen Euro. Zudem würde der Offensivstar einen Privatjet und/oder unbegrenzte Flugtickets für seine Familie sowie das Angebot erhalten, Botschafter für Tourismus und Investitionen in Saudi-Arabien zu werden, wodurch sein Gehalt steigen würde. Darüber hinaus könne Salah zukünftig Anteile an einem Klub der Liga erhalten. Das attraktive Angebot wird aber wohl nichts daran ändern, dass Salah auch künftig an der Anfield Road auf Torejagd geht.