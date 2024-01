Wirtz-Wechsel: Kann es nur einen geben?

Bis zum Sommer 2025 will Bayer Leverkusen seinen Ausnahmekönner Florian Wirtz (20) im Idealfall an Bord halten, den 2027 auslaufenden Vertrag gerne sogar verlängern. Und die Chancen stehen dem Vernehmen nach nicht allzu schlecht, da kommende Saison Champions League-Fußball winkt und die Zukunft von Erfolgstrainer Xabi Alonso bis auf weiteres ebenfalls in Leverkusen liegen soll.

Für den Verkaufsfall, der irgendwann nicht mehr abzuwenden sein dürfte, wird schon jetzt über einen neuen Bundesliga-Rekord spekuliert. Bis zu 150 Millionen Euro Ablöse soll man sich in Leverkusen vorstellen, mindestens aber 130 Millionen sollen es sein. Auf dem Zettel steht Wirtz bei sämtlichen Topklubs Europas, bezahlen können den deutschen Nationalspieler die wenigsten.

‚Bild‘-Reporter Christian Falk berichtet bei ‚CaughtOffside‘: „Am Ende gibt es […] nicht so viele Vereine, die das zahlen können. Es gibt nur einen, der wirklich interessiert ist, ihn sehr genau beobachtet und diese Summe zahlen kann – und das ist Manchester City.“

Bei den Skyblues könnte Wirtz eines Tages auf Kevin De Bruyne (32) folgen, vertraglich nur noch bis 2025 gebunden. Trainer Pep Guardiola jedenfalls „scheint ein großer Fan“ von Wirtz zu sein, so Falk. Bayern München dagegen sei „bei dieser Preisvorstellung aus dem Rennen“. Klar ist aber auch: Entschieden ist im Wirtz-Poker zu diesem Zeitpunkt noch nichts, vorerst erfreut man sich bei Bayer 04 an den Darbietungen des Offensiv-Juwels.