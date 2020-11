Solskjaer: Sonderlob für Cavani

Trainer Ole Gunnar Solskjaer von Manchester United hat sich nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft beim FC Everton am gestrigen Samstag zufrieden mit Neuzugang Edinson Cavani gezeigt. „Hoffentlich wird er immer besser und immer stärker. Heute ging es darum, das Spiel zu beenden, weil wir gut gespielt haben. Es ist schön für ihn, sein erstes Tor erzielt zu haben. Dadurch ist die Last von seinen Schultern und er ist einfach bereit weiterzumachen“, sagte der 47-Jährige im Gespräch mit dem vereinseigenen Sender ‚MUTV‘.

Für Cavani war es der erste Treffer im Trikot der Red Devils nach seinem Wechsel im Sommer. Der zuvor bei Paris St. Germain aktive Uruguayer wartet in der laufenden Saison allerdings noch auf seinen ersten Startelfeinsatz. In allen fünf Partien, in denen der 33-jährige Stürmer auf dem Platz stand, reichte es bis dato nur für Kurzeinsätze.