VfB Stuttgart: Neuer Anlauf bei 10-Tore-Stürmer Stassin

Bereits im vergangenen Sommer hatte der VfB Stuttgart Scouts nach Belgien geschickt, um den damals 19-jährigen Lucas Stassin beobachten zu lassen. Damals hatte der Mittelstürmer noch bei KVC Westerlo in Belgiens erster Liga gespielt, ehe ihn die AS St. Étienne dann für zehn Millionen Euro in die Ligue 1 holte.

Die Schwaben schauten sich für einen Nachfolger von Serhou Guirassy andernorts um und holten unter anderem Nick Woltemade (23), Ermedin Demirovic (27), Deniz Undav (28) und El Bilal Touré (23) nach Stuttgart.

Ein Jahr später gerät Stassin nun aber wieder ins Blickfeld des Bundesligisten. Das berichtet zumindest Journalist Sacha Tavolieri, der auch Brighton & Hove Albion und den FC Brentford als mögliche Abnehmer nennt.

Abstieg als Argument

Von Vorteil könnte die schwache Saison der AS sein. Der Aufsteiger steht fünf Spieltage vor dem Ende auf dem vorletzten Platz, die Rückkehr in die Ligue 2 droht. Lichtblick ist der 20-jährige Stassin, der mit zehn Toren und fünf Vorlagen an beinahe der Hälfte aller 31 Saisontore des französischen Erstligisten beteiligt war.

Sollte St. Étienne absteigen, käme der belgische U21-Nationalspieler, der noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, auf den Markt. Er könnte beispielsweise Touré ersetzen, der lediglich per Leihbasis von Atalanta Bergamo in Stuttgart spielt und voraussichtlich im Sommer nach Italien zurückkehrt.