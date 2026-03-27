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Bundesliga

Freiburg verhandelt mit Jung

von David Hamza - Quelle: Sky
Anthony Jung im Freiburg-Trikot @Maxppp

Anthony Jung (34) könnte seinen am Saisonende auslaufenden Kontrakt beim SC Freiburg verlängern. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Breisgauer Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung aufgenommen. Der Ausgang sei aber offen.

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Im vergangenen Sommer war Jung ablösefrei von Werder Bremen nach Freiburg gekommen. Seitdem bestritt der Verteidiger 13 Pflichtspiele für den SCF, seit Mitte Februar wartet Jung allerdings auf einen Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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