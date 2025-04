Vor City-Abgang: De Bruyne mit klarem Ziel

Kevin De Bruyne will sich nach einem Jahrzehnt im Klub am Saisonende gebührend von Manchester City verabschieden. Daher möchte der 33-Jährige die Spielzeit mit den Skyblues auf alle Fälle unter den Top5 beenden, wie er in der ‚BBC‘-Sendung ‚Match of the Day‘ erklärte: „Ich möchte mit dem Team die Champions League-Qualifikation erreichen, weil die Spieler es verdient haben. Wir waren zehn Jahre lang in der Champions League, seit ich hier bin, also hoffe ich, dass wir das auch nächstes Jahr für das Team schaffen können. Und ich werde einfach versuchen, guten Fußball zu spielen, so wie ich es immer getan habe. Nach diesem Kapitel bei Manchester City möchte ich weiterspielen, also schauen wir mal, wo ich lande.“

In dieser Spielzeit hat der langjährige Spielmacher der Elf von Trainer Pep Guardiola auch aufgrund von Verletzungen seinen Stammplatz verloren. Erst kürzlich wurde offiziell bekannt, dass der Verein den auslaufenden Vertrag des 109-fachen Nationalspielers nicht verlängern wird. Dennoch ließ De Bruyne auch am gestrigen Samstag sein Können wieder aufblitzen und war mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblich daran beteiligt, den 0:2-Rückstand gegen Crystal Palace (5:2) noch zu drehen.