Real-Scouts von Diaby begeistert – auch Bayern interessiert?

In seinem zweiten Jahr im Trikot von Bayer Leverkusen hat sich Moussa Diaby zur festen Größe in der Werkself entwickelt. Einmal fehlte er in der laufenden Bundesliga-Saison gelbgesperrt, jüngst einmal mit Corona, die restlichen Spiele stand er in der Startelf.

Dass sich daran auch unter dem neuen Trainer Hannes Wolf nichts ändern wird, liegt nahe. Denn mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke ist Diaby auf den offensiven Flügelpositionen kaum zu verteidigen. Das scheint mittlerweile auch Real Madrid realisiert zu haben. Laut der ‚as‘ haben die Königlichen den jungen Franzosen vermehrt beobachten lassen. Die Bewertungen der Scouts seien dabei durchweg „sehr positiv“ ausgefallen.

Eigentlich hätte Real die aktuelle U21-Europameisterschaft gerne dazu genutzt, Diaby weiter zu beobachten, doch der 21-Jährige steht aufgrund seiner Corona-Erkrankung nicht zur Verfügung. Wie die Madrilenen nun mit der Personalie Diaby weiter verfahren werden und ob ein Angebot folgen wird, lässt die spanische Sportzeitung in ihrem Bericht offen.

Auch der FC Bayern interessiert?

Klar ist aber, dass eine mögliche Verpflichtung mit Komplikationen verbunden wäre. Diabys Vertrag in Leverkusen läuft noch bis 2025, erst im Dezember verlängerte er.

Als Ablöse beziffert die ‚as‘ eine Summe von mindestens 40 Millionen Euro. Zudem sollen die Königlichen mit ihrem Interesse nicht allein sein. Auch der FC Bayern und Manchester United werden in diesem Zusammenhang vom Fachblatt erwähnt.