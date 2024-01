Fortuna erhält Zuschlag bei Quarshie

Joshua Quarshie zieht es offenbar in die zweite Liga. Wie ‚Sky‘ berichtet, erhält Fortuna Düsseldorf beim Abwehrtalent der TSG Hoffenheim den Zuschlag.

Der TV-Sender berichtet von einer Leihe bis zum Ende der kommenden Saison. In diesem Zuge verlängert der 19-jährige Innenverteidiger in Hoffenheim bis 2027. Auch der RSC Anderlecht zeigte Interesse an Quarshie, der schon 2019/20 in der Düsseldorfer Jugend spielte.