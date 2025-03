Chelsea tütet 74-Millionen-Doppelpack ein

Geovany Quendas Wechsel zum FC Chelsea ist in trockenen Tüchern. Sporting Lissabon teilt offiziell mit, dass der 17-jährige Außenstürmer im Sommer 2026 zu den Blues wechseln wird. Chelsea sticht im Werben um Quenda zahlreiche Topklubs aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Ablöse beläuft sich laut offiziellen Angaben von Sporting auf 50,77 Millionen Euro plus 1,358 Millionen an möglichen Boni, die an Leistungen in der Saison 2025/26 gekoppelt sind.

Neben Quenda zieht es ein weiteres Sporting-Juwel an die Stamford Bridge. Dário Essugo (20), aktuell an La Liga-Vertreter UD Las Palmas verliehen, wechselt bereits zur kommenden Saison nach London.

Unter der Anzeige geht's weiter

Chelsea zahlt 22,27 Millionen Euro Ablöse für den defensiven Mittelfeldspieler. Wie Quenda ist auch Essugo portugiesischer U21-Nationalspieler. Für den Transfer-Doppelpack fließen insgesamt bis zu 74,4 Millionen Euro.