Bericht: Mönchengladbach will Dänen-Talent

Bei der Suche nach neuen Spielern, um den Klub langfristig zu verstärken, schielt Borussia Mönchengladbach offenbar in Richtung Dänemark. Wie die dänische ‚BT‘ berichtet, steht Oscar Fraulo (18) auf der Liste des Bundesligisten.

So sollen Scouts der Fohlen beim Jugendturnier Terborg Toernooi in den Niederlanden vor Ort gewesen sein, um den dänischen U19-Nationalspieler in Diensten des FC Midtjylland genauer unter die Lupe zu nehmen. Ausgerechnet gegen die Auswahl der Borussia erzielte Fraulo das Siegtor beim 1:0-Erfolg der Dänen, zusätzlich wurde der zentrale Mittelfeldspieler zum Spieler des Turniers gewählt, berichtet die Boulevardzeitung.

Debüt im Februar

Der Vertrag des hochveranlagten Youngsters läuft im Dezember aus. Derzeit sieht es nicht danach aus, als könne Midtjylland das Juwel im Klub halten. Zu viel Aufmerksamkeit konnte Fraulo durch starke Leistungen in der dänischen U19-Liga sowie der UEFA Youth League auf sich ziehen.

Im Februar debütierte Fraulo gegen Aalborg BK (0:2) bei den Profis und sammelte seine ersten Minuten in der Superligaen. Mit einem Wechsel nach Mönchengladbach könnte der Jungspund den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen – noch bevor er überhaupt in der ersten Mannschaft seines Jugendklubs Fuß fassen konnte.