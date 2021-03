Morey: Lockruf aus Spanien?

Mateu Morey weckt Begehrlichkeiten in der Heimat. Wie die Zeitung ‚Estadio Deportivo‘ unter Berufung auf ‚Radio Sevilla‘ vermeldet, zeigt der FC Sevilla Interesse am Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund. Sportdirektor Monchi habe sich den Namen auf seiner Liste potenzieller Verstärkungen notiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vertraglich ist Morey noch bis 2024 an den BVB gebunden. In der aktuellen Saison kam der 21-Jährige in 19 Pflichtspielen für Dortmund zum Einsatz.