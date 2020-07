Fast fix: Freiburg schnappt sich Demirovic

Christian Streich bekommt Zuwachs für seinen Kader. Wie die ‚Marca‘ vermeldet, investiert der Bundesligist vier Millionen Euro für Ermedin Demirovic. FT kann bestätigen, dass die Ankunft des schnellen Stürmers von Deportivo Alavés unmittelbar bevorsteht. Alle Parteien sind sich einig geworden.

Der 22-Jährige war zuletzt an den FC St. Gallen verliehen. Für den Schweizer Erstligisten traf Demirovic 13 Mal in 25 Ligaspielen. Auch die TSG Hoffenheim hatte zuletzt Interesse an einer Verpflichtung signalisiert.

Alavés ist zum Verkauf gezwungen, da Demirovics Vertrag in Spanien im nächsten Sommer ausläuft. Die Eingewöhnung in Freiburg dürfte dem Angreifer nicht allzu schwer fallen. Demirovic ist gebürtiger Hamburger und spielte in der Jugend für den HSV und RB Leipzig.