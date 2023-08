Bella-Kotchap zum BVB? Das perfekte Match

Borussia Dortmund verfolgt nicht nur auf dem Transfermarkt ambitionierte Pläne. Sportlich will man es dem FC Bayern in der kommenden Saison möglichst schwermachen, den zwölften Meistertitel in Serie zu gewinnen. Blickt man nun auf die Defensivzentrale, besteht wenige Tage vor dem Ligastart gegen den 1. FC Köln (Samstag 18:30 Uhr) eine offensichtliche Baustelle, die behoben werden soll.

Mats Hummels (34) befindet sich im Herbst seiner Karriere und ist ebenso verletzungsanfällig wie Kollege Niklas Süle (27). Auch der dritte fest eingeplante Innenverteidiger im Bunde, Nico Schlotterbeck (23), plagte sich zuletzt mit Knieproblemen herum. Spätestens seit dem Abgang von Soumaila Coulibaly (19/Royal Antwerpen) gibt es zweifellos eine Vakanz im Abwehrzentrum.

BVB: Kommt ein alter Bekannter aus der Bundesliga?

BVB der ideale nächste Schritt?

Um ebenjene zu lösen, haben die Kaderplaner von der Strobelallee Armel Bella-Kotchap ins Visier genommen. Weil der Abwehrkante vom FC Southampton mit 20 Millionen Euro aber ein stattliches Preisschild um den Hals hängt und das Transferbudget der Dortmunder zu einem großen Teil aufgebraucht wurde, ist eine Leihe Berichten zufolge derzeit das wahrscheinlichste Szenario.

Ungeachtet der exakten Transfermodalitäten ergäbe ein solcher Deal aus vielerlei Hinsicht Sinn: Denn Bella-Kotchap passt hervorragend in das Scoutingprofil der Dortmunder. Der 21-Jährige erfüllt aufgrund herausragender Physis und seines sauberen Aufbauspiels das Anforderungsprofil eines modernen Innenverteidigers. Darüber hinaus hat er trotz seines jungen Alters bereits 100 Profispiele absolviert und ist zweifacher deutscher Nationalspieler.

Spieler plant Luftveränderung

Bella-Kotchap wäre also nicht nur eine perspektivische Lösung, sondern auch eine unmittelbare Sofort-Verstärkung. Beim Spieler selbst, der schon von 2017 bis 2022 im Ruhrgebiet für den VfL Bochum spielte, könnte der BVB offene Türen einrennen. Denn laut der ‚Bild‘ sieht sich der Rechtsfuß mit Blick auf die EM 2024 bereit für den nächsten Karriereschritt.

Mit dem FC Southampton war Bella-Kotchap trotz ansprechender Leistungen in der vergangenen Saison in die zweitklassige Championship abgestiegen. Im Unterhaus sieht sich der Youngster verständlicherweise nicht, weshalb sich dem BVB nun eine erstklassige Chance auf einen jungen, hochtalentierten und vergleichsweise bezahlbaren Innenverteidiger bietet.